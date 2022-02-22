Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi

22.02.2022 15:01
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki kadın cinayetini aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polis memurlarına ödül verildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki kadın cinayetini aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polis memurlarına ödül verildi.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 25 Ocak'ta ilçede evinde ölü bulunan Hacer Evlice (58) cinayetinin aydınlatılmasında üstün gayret ve başarı gösteren polis memurlarıyla bir araya geldi.

Temiz, 470 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ve özverili çalışma gösteren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Başarılarından dolayı polis memurlarına hediye verildi.

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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi Cinayetin aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polisler ödüllendirildi Cinayetin aydınlatılmasında üstün başarı gösteren polisler ödüllendirildi Okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını 'Müdür Amcalarına' yazdılar Okuma yazma öğrenen minikler ilk mektuplarını 'Müdür Amcalarına' yazdılar

Karahisar, Ali Temiz, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'daki kadın cinayetini aydınlatan polisler ödüllendirildi - Son Dakika


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