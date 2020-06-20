Son dakika haberleri: Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü Aksaray'da bir kişi, üvey çocuğu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla başına sıktığı bir şarjör mermiyle öldürdü.

Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü

AKSARAY - Aksaray'da bir kişi, üvey çocuğu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşini tabancayla başına sıktığı bir şarjör mermiyle öldürdü.

Olay, Hasas Mahallesi 6645 Sokak Tan Apartmanı 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet K.dini nikahlı olarak yaşadığı Rabia Ergin ile üvey çocuğu nedeniyle tartışmaya başladı. Kadının ilk evliliğinden olan ve Ahmet K.'nın üvey çocuğu olan çocuk nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet K. ruhsatsız olarak taşıdığı tabancayla kadının kafasına bir şarjör mermi sıktı. Rabia Ergin olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Çağrı Merkezini arayarak cinayet işlediğini ihbar etti

Polis ekipleri, cinayetle ilgili araştırma başlatırken, cinayet zanlısı Ahmet K. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dini nikahlı karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet K.'yi bulunduğu yerden alarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, cinayette kullanılan tabancaya da el koydu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Ahmet K. daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı Ahmet K.'nin öldürdüğü kadından 2 çocuğu, kadınında ilk evliliğinden bir çocuğunun olduğu ve bu çocuk nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Öte yandan, Ahmet K.'nin resmi nikahlı olan ilk eşinden de 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Genç kadının anne ve babası sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan Rabia Ergin'in yakınları olay yerine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Sebiha Erginve baba Mehmet Erginsinir krizi geçirdi. Anne ve baba yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Fenalık geçiren baba Mehmet Ergin güçlükle ambulansa bindirildikten sonra ambulansın arka kapısından kendini dışarıya attı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yaşananları anlatan Hasas Mahallesi Muhtarı Ali Tan, cinayet zanlısının ikinci karısını vurduğunu aktardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri: Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Aksaray'da dehşet..Dini nikahlı eşini başına bir şarjör mermi sıkarak öldürdü - Son Dakika
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