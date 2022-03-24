Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

24.03.2022 18:12
Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde M.A'nın motosikletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından, elinde dövme bulunan şüphelinin Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde motosiklet tamircilerinin bulunduğu bölgede gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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