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Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi

20.01.2022 11:24
Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kepez İlçesi'nde uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi. Operasyonda 17 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde faaliyet gösteren S.T. liderliğinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak üzere kurulan silahlı örgüte yönelik, tespit edilen 21 adrese 14 Ocak 2022 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 52 gram metamfetamin maddesi, 978 gram skunk, 3.125 gram esrar, 3 adet extacy hap, bin 941 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ile birlikte 17 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Örgüt Lideri S.T. ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren diğer şüphelilerden M.A.A., Ş.G., S.C.S., T.Y., D.O., D.K., F.K., H.G., M.E., D.T., M.İ., D.K. isimli 13 şahıs haklarında "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüt Faaliyeti İçerisinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama (TCK -220-188)" suçlarından tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu ticareti için kurulan silahlı örgüt çökertildi - Son Dakika
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