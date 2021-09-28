Son dakika haber... Yunus Emre ölümünün 700. yılında düzenlenen konserle anıldı - Son Dakika

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle büyük Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan bir açık hava konseri düzenlendi.

Başkentin 18'inci bölgesindeki Türkenschanz Parkı'ndaki Yunus Emre Çeşmesi önünde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Azize Ceyhun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, 18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek, Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yorulmaz, konser öncesi yaptığı konuşmada, 18. Bölge Belediye Başkanı Nossek'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu yıl, enstitümüze ve arkamda gördüğünüz çeşmeye adını veren Yunus Emre hazretlerinin 700. ölüm yıl dönümü. 2021 yılı bu sebeple UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmiştir. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak bu vesileyle büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin bestelenmiş şiirlerinin yer aldığı özel bir konser hazırladık." şeklinde konuştu.

"Türk hümanizmine damga vuran önemli bir barış elçisiydi"

Büyükelçi Ceyhun da konseri düzenleyen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti, Yunus Emre Çeşmesi'nin bulunduğu Türkenschanz Parkı'nın böyle bir konser için en doğru yer olduğunu ifade etti.

Ceyhun, büyük Türk halk şairi Yunus Emre'yi düzenlenen konserle andıklarını vurgulayarak, "Yunus Emre sadece bir şair değil aynı zamanda Türk hümanizmine damga vuran önemli bir barış elçisiydi." dedi.

18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek de Yunus Emre'nin Anadolu'da barış ve hoşgörüyü yaymak için yollara düştüğünü belirterek, Türkenschanz Parkı'ndaki Yunus Emre Çeşmesi'nin şairin ruhunu, onun barış ve birlikte yaşam felsefesini sembolize etmesi ve bu düşüncelerin buraya aktarılması için inşa edildiğini aktardı.

Nossek, Yunus Emre'nin Anadolu'da yaydığı bilgelik, huzur ve barış mesajlarının burada inşa edilen çeşme ile Viyana'ya da taşındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından tamamı şairin eserlerinden oluşan konsere davetliler yoğun ilgi gösterdi.