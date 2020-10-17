Son dakika haberleri: Aydın'da bir kadın, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde mayıs ayında kaçırıldıktan sonra polis tarafından kurtarılan kadın, davalı olduğu kişilerin ailesi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Başaran Mahallesinde yaşayan Ayşe K, 19 Mayıs'ta eniştesi B.K (39) ve kardeşi A.K (35) tarafından kaçırıldığını, polis ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Kendisini kaçıran kişilerin tutuklandığını, davalarının devam ettiğini ifade eden Ayşe K, zanlılardan B.K'nın cezaevine girmeden önce kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Dava sürecinde eniştesinin yakınlarının da şikayetten vazgeçmesi için kendisini tehdit ettiğini öne süren Ayşe K, "Kasım ayında duruşma var. Ölmekten korkuyorum. Karşı tarafın yakınlarından her gün tehdit alıyorum. Davamı geri çekmem için bana para bile teklif ediyorlar. Kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum." dedi.