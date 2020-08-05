Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI
Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHABahçelievler'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavganın tarafı olan 1 kişi ile sokakta oynayan 1 çocuk olmak üzere 2 kişi isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Bahçelievler, Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine silahla ateş açtı. Kavganın tarafı olan S.Y. isimli kişi ile sokakta oynayan Y. Y. isimli çocuk isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokak girişine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:56
Kaynak: DHA
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