Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

23.06.2022 15:17

Son dakika haber... Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te insanlar, yetkililerden yaralarını sarmalarını bekliyor.

Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te insanlar, yetkililerden yaralarını sarmalarını bekliyor. Yaşam alanları su altında kalan Sylhet sakinleri, selde hasar gören evlerini onarma çabası içinde. Sağlam kalan eşyalarını koruyabilmek için ev ve dükkanlarının yüksek yerlerini kullanan Bangladeşliler, bir taraftan da yiyecek sıkıntısıyla baş etmeye çalışıyor. Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla evlerine dönmeye başlayan insanlar, gördükleri manzara karşısında umutsuzluklarını gizleyemedi.

Bangladeş'te deniz seviyesine yakın bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 21, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 3 kişi öldü.

Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 3 bin 400'den fazla kişi, su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş göstermeye başladı. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu, donanma ve hava kuvvetleri mensupları da katıldı.

Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

Sel, kara ve demir yollarında da ciddi hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

Bangladeş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı - Son Dakika
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