Son dakika haberleri: Başkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Esnafı ziyaret eden Solak, vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak , Jandarma Komutanı Bahtiyar Ekinci , Emniyet Müdür Süleyman Trak ve kurum personelleri, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.

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