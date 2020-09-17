Son dakika haberleri: Başkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika haberleri: Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Jandarma Komutanı Bahtiyar Ekinci, Emniyet Müdür Süleyman Trak ve kurum personelleri, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.
Esnafı ziyaret eden Solak, vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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