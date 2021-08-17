Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, geçtiğimiz günlerde ilçede olan sel sonrası meydana gelen hasarların giderilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Kibar, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde ilçede etkili olan sel sonrası hasar gören evleri ve işyerlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak karayolundan iş yerlerine su basan esnafları daha sonra da Ayazlı Mahallesi'nde su baskınından dolayı evleri kullanılamaz hale gelen hane sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kibar, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla koordineli bir şekilde çalışacağını söyledi.

Sel bölgelerinde yaptığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Etem Kibar, "Yağış başladığı andan itibaren Valimiz Sayın Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler koordinasyonunda, gece boyu 310 araç ve 470 personelimizle yürüttüğümüz çalışmalarımıza 115 araç ve 245 personelimizle devam ettik. Tehlikeli hava şartları geçene dek tam kadro sahadayız. İlçemizde cuma akşam saatlerinde başlayan birçok noktada yoğun bir şekilde sağanak yağışa dönüşen yağışlardan bizler de nasibimizi aldık. Özellikle Kumru, Korgan ve Aybastı, Kabataş karayolu güzergahlarında heyelan sonucunda trafiğin kapandığını, şehrin merkezinde de birçok bölgede iş yerlerimizi ve özellikle Ayazlı Mahallesi'nde sitelerimizin zemin katlarında su basması sonucu birtakım mağduriyetler yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız gerçekleşmedi. Afetin önlenmesi kapsamında kendi arkadaşlarımızdan bir tanesi yaralandı, onun da şu an sağlık durumu iyi. Onun haricinde herhangi bir yaralanmamızın bulunmadığını özellikle belirtmek isteriz" dedi.

"Devletimizin tüm imkanlarıyla tüm kurumlarla koordinasyonlu bir şekilde gereken önlemleri alıp yaraları sarmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Kibar, "İnşallah birkaç gün içerisinde bu yaşadığımız su taşkınlarını hafızlarımızdan sileriz. Ben tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu yağıştan da almamız gereken tüm dersleri çıkardığımızı belirtmek istiyorum ve hemen sonrasında çok koordineli bir şekilde hangi kurumun üzerine ne düşüyorsa hep birlikte gereken çözüm noktalarında da çalışmalarımızı başlattığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ORDU