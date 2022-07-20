Beykoz'da emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet patladı: 1 yaralı

20.07.2022 19:06

-Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridinde duran panelvan minibüse motosiklet çarptı.

-Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridinde duran panelvan minibüse motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet patladı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Erdem 68 AK 570 plakalı panelvan aracının arızalanması sonrası emniyet şeridine çekti. Aracını emniyet şeridine çeken Erdem'e 34 TJ 3135 plakalı motosiklet sürücüsü Orhan Kara arkadan çarptı. Çarpma sonrası iddiaya göre Orhan Kara'nın motosikleti patladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken itfaiye ekipleri patlama sonrası yanan motosikleti söndürdü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılarak emniyetin otoparkına çekildi. Hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsü Orhan Kara'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ömer Karaoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

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