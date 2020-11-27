Son dakika haberleri... Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi
27.11.2020 12:35
Son dakika haber... BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve el bombasıyla tuzaklanmış sığınak tespit etti. El bombasının imha edilmesinin ardından teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Son Dakika Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam