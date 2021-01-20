Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 28,42 25,84 9,98 Doğuş Otomotiv 34,20 31,10 9,97 Migros Ticaret 51,35 46,70 9,96 Pınar Süt 27,74 26,12 6,20 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,98 1,88 5,32 Alarko GMYO 26,40 25,10 5,18 Hektaş 27,80 26,50 4,91 Bizim Mağazaları 16,19 15,46 4,72 Aygaz 18,57 17,80 4,33 Aksa Enerji 8,67 8,34 3,96 Ülker Bisküvi 24,20 23,28 3,95 Torunlar GMYO 4,25 4,10 3,66 Albaraka Türk 2,06 1,99 3,52 Şok Marketler 14,45 13,97 3,44 Kardemir (D) 7,34 7,10 3,38 Konya Çimento 1.520,00 1.473,00 3,19 Türk Traktör 187,10 181,60 3,03 Sasa Polyester 25,90 25,14 3,02 Çimsa 19,92 19,38 2,79 Çemtaş 17,21 16,75 2,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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