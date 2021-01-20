Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|28,42
|25,84
|9,98
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|31,10
|9,97
|Migros Ticaret
|51,35
|46,70
|9,96
|Pınar Süt
|27,74
|26,12
|6,20
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,98
|1,88
|5,32
|Alarko GMYO
|26,40
|25,10
|5,18
|Hektaş
|27,80
|26,50
|4,91
|Bizim Mağazaları
|16,19
|15,46
|4,72
|Aygaz
|18,57
|17,80
|4,33
|Aksa Enerji
|8,67
|8,34
|3,96
|Ülker Bisküvi
|24,20
|23,28
|3,95
|Torunlar GMYO
|4,25
|4,10
|3,66
|Albaraka Türk
|2,06
|1,99
|3,52
|Şok Marketler
|14,45
|13,97
|3,44
|Kardemir (D)
|7,34
|7,10
|3,38
|Konya Çimento
|1.520,00
|1.473,00
|3,19
|Türk Traktör
|187,10
|181,60
|3,03
|Sasa Polyester
|25,90
|25,14
|3,02
|Çimsa
|19,92
|19,38
|2,79
|Çemtaş
|17,21
|16,75
|2,75
Kaynak: AA
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