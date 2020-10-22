Son dakika haberleri | Bünyan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bünyan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

22.10.2020 16:56
Son dakika haberleri | Bünyan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 SE 569 plakalı otomobil ile 55 BE 816 plakalı araçlar çarpıştı. Meydana gelen kazada Cemal A., Celal Y., Sedat D. ve Dürdane D. yaralandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Cemal A. kaldırıldığı Bünyan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralılar Celal Y., Sedat D. ve Dürdane D. ise yapılan ilk müdahale sonrasında Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Bünyan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil, Karakaya, Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bünyan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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