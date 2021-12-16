Üye Girişi
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ - Son Dakika

BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ

16.12.2021 12:34

KURUMA tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı.

KURUMA tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Göldeki çalışmalarıyla tanınan Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpüklenmenin temiz sularda karşılaşılabilen bir durum olduğunu, kirlilikten de kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 17,7 metre düşen Burdur Gölü'nde, son 15-20 gündür köpüklenme gözlendi. Köpüklenmenin, özellikle kıyılarda yoğunlaştığı görüldü. Burdur Gölü'ne ilişkin çalışmalarıyla bilinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşan kirlilikle ortaya çıkabileceği gibi doğal ve temiz sularda da rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gülle, Burdur Gölü'nde görülen köpürme kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpürmesi nedeniyledir. Köpürme olayı tek bir etkenden değil, birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır diye konuştu.

'DOĞAL SABUNLAŞMA'

Burdur Gölü'nün tuzlu yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Gülle, şunları söyledi

Bilindiği üzere Burdur Gölü diğer göllere göre oldukça tuzludur. Göl suyunda çok yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunmaktadır. Yani Burdur Gölü'nde organik madde, yağlar, proteinler, yüksek pH ve sodyum ve potasyum bir araya gelince 'doğal sabunlaşma' meydana gelmekte ve bu neticede suda köpük oluşumu ortaya çıkmaktadır. Rüzgar etkisiyle oluşan dalgaların kıyıya çarparak kırılması köpük oluşumunun ana hazırlayıcılarından biridir. Sel sularının getirdiği yabancı maddeler de köpürmeyi ayrıca artırmıştır diye konuştu.

'KİRLİLİĞİN DE KATKISI VAR'

Köpük oluşumunun göldeki kirlilikle ilişkisi olduğunu da aktaran Prof. Dr. Gülle, Köpük oluşumu aslında birçok maddenin ve fiziki koşulların varlığında ortaya çıkan bir fenomendir. Örneğin çözünmüş yağlar ve proteinlerin dışında evsel ve tarımsal atıklardan gelen fosfatlar ve evsel kirlilik kaynaklı sabun ve deterjan atıkları köpük oluşumunu tetikleyen diğer unsurlardır. Halen Burdur Gölü'nün en önemli kirlilik kaynaklarından biri konumunda olan kısmen arıtılmış kanalizasyon atık suları her yıl göle yüzlerce ton fosfat ve sürfaktan (sabun, deterjan ve şampuan gibi) taşımaktadır. Bu kirleticilerin de köpük oluşumunda kısmen katkısı vardır.

'BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR'

Burdur Gölü'ndeki köpük oluşumunun 1-2 günden birkaç haftaya kadar uzayabileceğini belirten Prof. Dr. Gülle, Bu süreyi rüzgarların etkisi ve gölün tuzluluğu belirler. Köpükler genelde zararsız ancak göl suyu kirli olduğu takdirde biyotoksinler, pestisit ve bazı toksinler konsantre hale gelebilmektedir ifadelerini kullandı.

BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ
BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Gölü, İskender, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:26 Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda         
12:56
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı Ehliyet sınavında kopya çekmek için 8 bin TL'lik düzenek hazırlattı         
09:40
Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor Spor yaptığı anlar paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi hayran bırakıyor         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: BURDUR GÖLÜ KÖPÜRDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement