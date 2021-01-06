Muğla İtfaiyesi geçen yıl 3 bin 772 olaya müdahale etti - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daira Başkanlığı ekiplerinin, geçen yıl 3 bin 772 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye teşkilatının Muğla'nın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbette olduğu belirtildi.

Ekiplerin geçen yıl hem kentteki hem de şehir dışındaki olaylara anında müdahale ederek büyük bir başarı gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımız 2020 yılında Muğla'nın 13 ilçesinde 38 itfaiye istasyonu, 140 itfaiye aracı, 490 itfaiye personeli ile vatandaşlara 7 gün 24 saat anlayışı ile hizmet verdi. Geçen yıl 264 ev, 68 iş yeri, 167 araç, 54 depo, 137 orman, 2 bin 98 ot, çöp, anız, 11 gemi ve tekne yangını, 164 diğer yangınlar ile 293 trafik kazası, kurtarma olayı, 467 hayvan kurtarma ve 49 su baskını olmak üzere 3 bin 772 olaya müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 139 kırsal ve orman mahallesine dağıttığı 3 tonluk ilk müdahale tankeri 11 yangına itfaiye araçları gelinceye kadar ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi ve 40 yangında da aktif olarak kullanılarak itfaiye araçlarına destek sağladı. 2020 yılında eğitimlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 172 kurumda 36 bin 537 kişiye yangın eğitimleri verdi."

Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS, 1 Role aracı ile 19 kişiden oluşan personeli gönderdiği, 5 gün deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey ve Emrah apartmanlarında görev aldığı belirtildi.???????