Son dakika haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Tutulmaz ve beraberindekiler, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, çay ocakları ve taksilerde yaptıkları denetimlerde vatandaşlarla sohbet etmelerinin ardından kurallara uyulması konusunda bilgiler verdiler.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:37

Kaynak: AA

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