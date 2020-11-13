Son dakika haberleri... Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti

13.11.2020 07:33
Son dakika haberleri... Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti, System.String[]

Son dakika habere göre Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan 'bilgi alanı'nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" diye belirtti."KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"Hovhannisyan şöyle devam etti : "Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.

"Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum" diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.


Son dakika haberleri... Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhannisyan istifa etti - Son Dakika Dünya


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