Son dakika haberleri... Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunun 11 şüphelisi adliyede

ERZİNCAN merkezli İstanbul ve Trabzon'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda TEM ve istihbarat şube müdürlükleri tarafından DEAŞ üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesi için teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Erzincan merkezli olarak İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ile faturasız kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Erzincan Adliyesi'ne getirildi.