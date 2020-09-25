Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü, System.String[]

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yukarı Köşk Mahallesi'nde evinin kapısının önünde bekleyen Yaşar Bedir'in bulunduğu alana yıldırım düştü.

Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine Bedir, mahalle sakinlerinin imkanlarıyla Ardahan Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bedir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şenkaya, Erzurum, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erzurum'da yıldırım isabet eden bir kişi öldü - Son Dakika

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