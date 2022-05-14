Son dakika haberleri! Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

14.05.2022 14:44
Son dakika haberleri! Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika haberler: Fransa, 12 Mayıs gecesi Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik terör örgütü PKK iltisaklı saldırıyı kınadı.

Fransa, 12 Mayıs gecesi Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik terör örgütü PKK iltisaklı saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece, Boulogne-Billancourt'daki Türk Başkonsolosluğuna yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının ardından Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarının yetkili birimleriyle hızlı şekilde temasa geçildiği aktarılan açıklamada, Fransız hükümetinin durumu büyük bir dikkatle takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın diplomatik yerleşkelerin güvenliğine önem verdiği işaret edilerek, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ve Büyükelçi'nin ikametgahının özel koruma önlemlerinden yararlandığı bilgisi paylaşıldı.

Olay

Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, Başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmiş, Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Daha sonra soruşturmayı, adli polis bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi devralmıştı.

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Türkiye, Fransa, Mayıs, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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