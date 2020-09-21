Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu - Son Dakika

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu

Manisa'da, henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Parkta oyun oynayan çocuklar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki 45 TF 889 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle frenleri boşaldı. Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı.

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu

O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu
Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu

Turgutlu, oyunlar, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz         
19:16
İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi         
19:03
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 20:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei