Son dakika haberleri... Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek'ten Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek'ten Kovid-19 tedbirleri denetimi
27.12.2020 17:03
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara yönelik denetim yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara yönelik denetim yaptı.
Karagöz Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine katılan Zeybek, sürücüleri durdurarak vatandaşları sokağa çıkmaması gerektiği konusunda uyardı.
Sürücülerin izin belgesi ve evraklarını da kontrol eden Zeybek, araçtakilere nereye gittiklerini sordu. Sokağa izinsiz çıkan ve belgesi olmayan vatandaşlara ise ceza yazıldı.
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