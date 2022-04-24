Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

24.04.2022 12:01

- Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

- Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki grubun bilinmeyen bir nedenle tartıştığı olayda, eli silahlı şehir eşkıyaları sokak arasında rastgele havaya ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşanan o korku dolu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre iki grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda büyüyen olay onlarca şahsın birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Birbirlerini kovalaya gençlerden bir grup sokak arasına kaçarken, eli silahlı bir şahıs ise rast gele havaya ateş açtı. Şans eseri yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taraflar kendiliğinden dağıldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı- Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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