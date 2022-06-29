Dereli ilçesine bağlı Çalca köyünde dün, A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. A.K'nin ruhsatsız tabancayla ateş ettiği Ömer K. hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

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