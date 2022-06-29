Son dakika haberleri: Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

29.06.2022 19:10
Son dakika haberleri: Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Son dakika haberler... Giresun'un Dereli ilçesinde, oğlunu tabancayla vurarak öldüren 79 yaşındaki kişi, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde, oğlunu tabancayla vurarak öldüren 79 yaşındaki kişi, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalca köyünde tartıştığı oğlu Ömer K'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlik, A.K'yi, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Dereli ilçesine bağlı Çalca köyünde dün, A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. A.K'nin ruhsatsız tabancayla ateş ettiği Ömer K. hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

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