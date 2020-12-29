Son dakika haberleri: Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt'ten Skrtel'e ziyaret
29.12.2020 20:30
Edinilen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Martin Skrtel'i hastanede ziyaret etti.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Martin Skrtel'i hastanede ziyaret etti.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO'muz Mustafa Eröğüt, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilen Slovak futbolcumuz Martin Skrtel'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu" denildi.
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