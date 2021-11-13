Son dakika haberleri: Görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan güvenlik korucusu törenle toprağa verildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan güvenlik korucusu Fazıl Sevinç (39), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Derecik ilçesinde güvenlik korucusu, evli ve 3 çocuk babası Fazıl Sevinç, dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Hakkari'ye götürülürken, yolda şehit oldu.

Şehit Fazıl Sevinç için Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir , Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya , Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, şehidin yakınları ve askerler katıldı. Şehidin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Yasir, asker üniforması giyerek törene katıldı. Şehit güvenlik korucusu Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu.

Yapılan duaların ardından şehit Sevinç'in cenazesi, Merkez Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.