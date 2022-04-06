Son dakika haberleri... Güvenlik kamerasının görüntülediği cinayetin sanıkları, 'suçsuz' olduklarını söyledi - Son Dakika

BURSA'da Suriye uyruklu Halid Ahmed'in öldürüldüğü kripto para cinayetinde tutuklu 3 sanık, güvenlik kameralarının cinayet anını kaydetmesine rağmen suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Osmangazi ilçesi, Hocahasan Mahallesi, 2'nci İçli Sokak'ta meydana geldi. Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Suriye uyruklu Halid Ahmed, Suriye uyruklu iş ortağı Saeed Sabbagh (34) yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek mağduriyetinin karşılanmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Sabbagh'yi tehdit ettiği iddia edilen Halid Ahmed, iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı semtteki başka bir arkadaşının marketine giden Halid Ahmed, burada silahlı saldırıya uğradı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halid Ahmed yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Suriye uyruklu Ali Khayata Katan ve Suriye uyruklu Ahmad Sabbagh olduğunu tespit etti. 2 şüpheli suç aleti tabanca ile Kestel ilçesinde gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin Halid Ahmed'in ortağı Saeed Sabbagh olduğunu belirledi. Sabbagh'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan Bursa polisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı 'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi, Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.Bugün görülen ikinci duruşmada, Halid Ahmed'in eşi Ilham Etahırıl da hazır bulundu. Etahırıl, sanıklar salona alındığında Arapça sözler söyleyerek bağırdı. Sanıklardan biri Etahırıl'ın küfür ettiğini söyledi.'BASEL'İN SÖYLEDİĞİ SÖZ AKLIMA GELİNCE ATEŞ ETTİM'Yargılamada söz verilen sanıklardan Ahmad Sabbagh suçsuz olduğunu öne sürerek, "Olay yerine Ali ile beraber gittim. Ali'nin elinde silah görmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ali Khayata Katan da asıl suçlunun geçen duruşmada tanık olarak dinlenen Basel K. olduğunu ileri sürdü. Olay günü işyerine gittiğini söyleyen Katan, "Öldürme veya yaralama niyetim yoktu. Sürekli tabanca taşıyordum. Basel bana, 'Dışarıda bekliyorlar, seni öldürecekler' dedi. Halid ile aramızda anlaşmazlık vardı. Camdan baktım Halid araçtakilere el işareti yaptı. Bu nedenle panikledim, Basel'in söylediği söz aklıma geldi. Dışarı çıkarak hedef gözetmeden ateş ettim" dedi. Olayla ilgisi olmadığını dile getiren Saeed Sabbagh ise tahliyesini istedi.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada maktülün eşi, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.