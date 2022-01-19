İsrail askerleri kış ortasında Filistinli aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika

Filistin'de, İsrail askerleri buldozerle Filistinli ailenin evini yıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde bulunan Filistinli Salhiya ailesine ait ev, İsrail askerleri tarafından basılarak yıkıldı. Sabah erken saatlerde evde bulunan yaklaşık 13 kişiyi ve aileye destek veren kişileri gözaltına alan İsrail askerleri daha sonra buldozerlerle yıkıma başladı. İsrail askerleri evin etrafını çevirerek, insanların yaklaşmasını da engelledi.

Birçok kişi gözaltına alındı

Salhiya ailesinin Şeyh Cerrah semtindeki evlerinin bulunduğu arazinin bir okul inşaatı için tahsis edildiği ve bu yüzden de 2017'den beri evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, "İsrail polisi, Doğu Kudüs'te özel ihtiyaç sahibi çocuklar için okul yapılması belirlenen arazideki yasa dışı binalardaki tahliyeleri tamamladı" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer ayrıca, "Yasa dışı binalarda yaşayan aile üyelerine araziyi teslim etmeleri için sayısız fırsat verildi" dedi.

Bir polis sözcüsü ise, gerçekleştirilen operasyon sırasında 18 aile üyesiyle birlikte aileye destek veren kişilerin, 'mahkeme kararını ihlal etme, şiddetli tahkim ve kamu düzenini bozma' suçlarından tutuklandığını söyledi.