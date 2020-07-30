Son dakika haberleri! İSTANBUL Huzurevi sakinlerine fasıl sürprizi - Son Dakika

Huzurevi sakinlerine fasıl sürprizi

İSTANBUL(DHA)- Silivri Belediyesi, pandemi sebebi ile yaklaşık dört aydır dışarı çıkamayan ve ziyaretçi kabulleri kısıtlanan Gökhan Kurtulmuş Huzurevi sakinlerine fasıl sürprizi yaptı. Huzurevi sakinleri fasıl ekibinin seslendirdiği şarkılar ve müzik dinletisi eşliğinde doyasıya eğlendi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü fasıl ekibi, belediye bünyesinde hizmet veren Çanta Mahallesi Gökhan Kurtulmuş Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek fasıl sürprizi yaptı. Pandemi önlemleri altında gerçekleştirilen ziyarette, Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Meral Türkmen Terlikçi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Meral Kutlu, huzurevi sakinlerine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın selamlarını ileterek bayramlarını kutladı. Koronavirüs sebebi ile 4 aydır dışarı çıkamayan ve ziyaretçi kabulleri kısıtlanan huzurevi sakinleri, fasıl ekibinin seslendirdiği şarkılar ve müzik dinletisi eşliğinde doyasıya eğlendi.