Son dakika haberleri: KAĞITHANE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri: KAĞITHANE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

Son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de bir binanın girişinde oturan iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de bir binanın girişinde oturan iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanların da karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çatışma sırasında bir evin camına kurşun isabet etti. Olayda iki kişi yaralandı.

Olay saat 23: 00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 numaralı binanın girişinde oturan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın yanına yaklaşan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayanlardan birinin de silahla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kısa süreli çatışmanın ardından Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Batuhan Meşe kendi imkanlarıyla Kağıthane Devlet Hastanesi'ne giderken, Karakaya ise olay yerine gelen Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren saldırganlar ise, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtılar.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı alanı güvenlik şeridine alan ekipler olay yerinde kovan aradı. Ekiplerin çevrede yaptığı çalışma sırasında Zafer Caddesi'nde bulunan binanın birinci katının camına da mermi isabet ettiği öğrenildi.

'UYUYORDUK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK'

Çatışma sırasında isabet alan dairede oturan Cihat Kahraman yaşananları anlattı. Kahraman 'Aslında biz sürekli bu odada uyuyorduk. Enteresan bir şekilde uykumuz geldi içeride uyuya kaldık. Büyük bir gürültü ile uyandık. Silah sesi ama bize isabet ettiğini bilmediğimiz için, sesin büyüklüğünün nedenini anlamamıştık. Sonra olayı izledik polis geldi. Olay yeri inceleme geldi, bakarken içimden öyle bir şey geçti o kadar gürültü neden oldu acaba diye izlerken camdaki deliği fark ettim. O anda kimse yoktu ama normalde orada uyuyoruz. Mermi zaten içeri girmemiş. Çift cam var. Camın biri kırılmış araya düşmüş. Şu anda olay yeri incelemeyi bekliyoruzö dedi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralanan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: KAĞITHANE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

Kağıthane, İstanbul, Çatışma, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KAĞITHANE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor
Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı         
00:55
Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı         
23:57
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 02:13:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: KAĞITHANE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei