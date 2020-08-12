Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın adayı Biçer kararsız

TFF 3. Lig'de takıma Play-Off finali oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le yollarını şartlarda anlaşamayıp ayıran Karşıyaka, listesindeki Cüneyt Biçer'le masaya oturdu. Ligde Play-Off'tan 2017'de Altay'ı, geçen sezon da finalde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip Turgutluspor'u 2. Lig'e çıkaran Biçer, yapılan görüşmenin ardından düşünmek için süre istedi.

TFF 2. Lig takımlarından da teklifler alan tecrübeli teknik adamın Kaf-Kaf'ta çalışmayı istediği ancak transfer yasağının açılıp açılmayacağını sorduğu öğrenildi. Karşıyaka, Biçer'le anlaşamama ihtimaline karşı Fatih Uygun ve Erman Güraçar alternatiflerini de gündeme aldı. Daha önce teknik direktörlük yapan Atilla Güneş ise halen sürdürdüğü sportif direktörlük görevinden ayrılmak istemediğini belirtmişti.