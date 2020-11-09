Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

09.11.2020 11:35

Son dakika haberler... Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 kasım günü Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A. ve E.A. isimli şahısların kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği Ö.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şüpheli şahıslar S.A., Ü.A. ve O.A.'nın olay yerinden kaçtıkları bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Bunun üzerine 8 Kasım günü Polis Özel Harekat, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, jandarma takviye ekipleri ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı İHA unsurlarının da katılımıyla hava destekli geniş kapsamlı operasyon yapılmış. Yapılan operasyonda şüpheli S.A., Ü.A. ve O.A. isimli 3 şahıs ile ikamet sahibi olan O.M. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, tahkikat evraklarının hazırlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır" denildi.

Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Cinayet, Kasap, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak         
11:06
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 12:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei