Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 6,99 gram esrar, 0,63 gram eroin, 10,45 gram metamfetamin, 115 sentetik ecza hap maddesi, 112,23 gram sentetik kannabinoid, kaçak içki ile 2 el bombası ve 4 silah ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Evlerinde el bombası bulunan 3 şüpheli ise Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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