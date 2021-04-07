Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah, Türkiye'ye geliyor
07.04.2021 16:27
Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah, Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ın 7-8 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah, Türkiye'ye geliyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ın 7-8 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu ziyaret kapsamında 8 Nisan günü Sayın Bakanların eş başkanlıklarında Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite'nin (İOK) ikinci toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda, iki ülke arasında iş birliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde atılacak müşterek adımların ele alınması ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
ANKARA,
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