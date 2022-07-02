Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

02.07.2022 18:47
Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haber... Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.???????

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında ekiplerin A.K'nin (40) aracında, evinde ve iş yerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, 42 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri, 130 cinsel içerikli ürün, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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