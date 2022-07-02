Operasyon kapsamında ekiplerin A.K'nin (40) aracında, evinde ve iş yerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, 42 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri, 130 cinsel içerikli ürün, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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