Son dakika haberleri: Mehmet Baransu'nun FETÖ ile iş birliği ve gizli belgeleri yayması gerekçeli kararda - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mehmet Baransu'nun FETÖ ile iş birliği ve gizli belgeleri yayması gerekçeli kararda

04.11.2020 10:59
Son dakika haberleri: Mehmet Baransu'nun FETÖ ile iş birliği ve gizli belgeleri yayması gerekçeli kararda, System.String[]

Son dakika haberler... Mersin'de, 77 sanıktan 51'inin ceza aldığı FETÖ/PDY davasının gerekçeli kararında, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapse mahkum edilen kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'nun örgüt ile iş birliği yapması ve gizli kalması gereken belgeleri yayması yer aldı.

Mersin'de, 77 sanıktan 51'inin ceza aldığı FETÖ/PDY davasının gerekçeli kararında, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapse mahkum edilen kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'nun örgüt ile iş birliği yapması ve gizli kalması gereken belgeleri yayması yer aldı.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 5'i tutuklu 10'u firari 77 sanığın yargılandığı ve 51'inin hapse mahkum edildiği FETÖ/PDY davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Baransu'nun da "gizliliği ihlal"den 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama"dan 4 yıl ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis cezası aldığı kararın gerekçesinde, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, ulaştığı istihbarat görevlilerince oluşturulan gizli belgeleri "örgütsel saiklerle" yaydığı anlatıldı.

Kararda, Baransu'nun firari eski Mersin İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya'dan harici bellek aldığı, aynı şubede büro amirliği yapan ve 35 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İlyas Avcı ile görüştüğüne yönelik tanık ifadelerinin olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Sanık tarafından kullanıldığı anlaşılan Twitter hesabındaki içerikleri birlikte değerlendirildiğinde, sanığın yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı bilgi ve belgeleri ele geçirip farklı yollarla açıkladığı anlaşılmıştır. Söz konusu bilgilerin İstihbarat Şube Müdürlüğünce hazırlanıp devam eden soruşturmalara ilişkin bilgiler içerdiği anlaşılmakla, niteliği bakımından da gizli kalması gerekli bilgi ve belgelerden oluştuğu değerlendirilmiştir. Ayrıntılı olarak terör örgütü üyeliği kısmında bahsedildiği şekilde sanığın bilgilere ulaşma şekli, bilgileri paylaşmasındaki amacı, elindeki belgelerin üzerinde açıkça istihbari bilgi olduğunun belirtilmesi, sanığın bilgileri verme şekli ve kullanmış olduğu dil dikkate alındığında, eylemlerinin basının haber verme hakkı sınırları içerisinde yer almadığı değerlendirilmiştir."

Gizli belgeler örgütsel saikle Baransu'ya ulaştırılmış

Baransu'nun, yaydığı belgelerin gizli kalması gereken istihbarat çalışması olduğunun, adli emanete alınan harici bellekte de bilgi notları ve belgelerin yer aldığının bildirildiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Belgelerin bir kısmının, Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalara ilişkin olup istihbarat görevlilerince oluşturulan belgelerle birebir aynı olduğu, yine istihbarat çalışmaların altına matbu not/ihtar olarak düşülen kanun hükmünü içerdiği, bir kısmının Mersin KOM Şube Müdürlüğünün bilgisayarında olan belgedeki konulardan oluştuğu, bazı evrakların da sunulan belgelerle bire bir aynı olduğu tespit edilmiştir."

Gerekçeli kararda, belgelerin sanığa "örgütsel saiklerle" geçtiği ve bir kısmının örgütün amaçları doğrultusunda açıklandığı anlatılarak, Baransu'nun Taraf gazetesi ve Twitter hesabından kişilerin masumiyet karinesini çiğnediği, örgütsel amaçla ve kamuoyu oluşturmak için soruşturmadaki bilgileri açıkladığı, içeriği denetlenemeyecek şekilde iddialar ileri sürdüğü ifade edildi.

"Gizli bilgi ve belgeleri emniyet birimlerinden tespit edilemeyen şekilde aldı"

Kararda, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 13 yıl 6 ay hapse çarptırıldığı anımsatılarak, bunun gerekçesiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Sanığın, birden fazla kez, devlet imkanlarıyla ulaşılabilen gizli bilgi ve belgeleri emniyet birimlerinden tespit edilemeyen şekilde aldığı, örgütün davranış planı doğrultusunda kamuoyu algısı oluşturmak üzere gerek gazetedeki yazılarıyla gerekse de Twitter üzerinden bunları paylaştığı, ByLock kullandığı, örgütle organik bağının bulunduğu kanaatine varılmıştır. Sanığın, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle birlikte değerlendirildiğinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Baransu, Mersin, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mehmet Baransu'nun FETÖ ile iş birliği ve gizli belgeleri yayması gerekçeli kararda - Son Dakika


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