Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

04.07.2022 19:11
Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. ve M.A'nın elinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen heykeli satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alıcı gibi davranan Jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, piyasa değerinin bir milyon lira olduğu belirtilen heykel ele geçirildi.

Jandarma ekibinin gözaltına aldığı 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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