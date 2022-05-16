NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI

16.05.2022 21:27

İSTANBUL'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınanlardan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınanlardan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 Mayıs Salı günü çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen adresler narkotik timlerince didik didik arandı. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI
NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI
NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI
NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NARKOTİK OPERASYONUNDA YAKALANAN 21 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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