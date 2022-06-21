Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı

21.06.2022 13:02
Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, boru yüklü kamyon, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi.

ELAZIĞ'da, boru yüklü kamyon, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Elazığ- Bingöl kara yolunda meydana geldi. B.T.'nin kullandığı boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan 2 benzin pompasında hasar oluşurken, çalışanlar panikle sağa sola kaçıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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