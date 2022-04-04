Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın destekçileri, başkent İslamabad'da muhalefet karşıtı gösteri düzenledi.

Başbakan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) yanlısı yüzlerce kişi, İslamabad'da parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişinde toplandı.

Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesini kutlayan göstericiler, muhalefet karşıtı slogan attı.

Öte yandan Han, meclisin feshedilmesinin ardından ülkeye liderlik edecek geçici hükümet başbakanı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Gülzar Ahmed'i önerdi.

Resmi görev süresi dün sona eren Han, geçici hükümetin başbakanı atanıncaya kadar görevini sürdürecek.

ABD'li diplomat

Ary News televizyonunda dün yayımlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin, dün, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.