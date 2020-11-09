Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)

09.11.2020 22:11
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4), System.String[]

Son dakika haberler... TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİPınar Gültekin'in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin'in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek; dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve Pınar Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına, Cemal Metin Avcı'nın panikatak sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine ve eksik evraklarının giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca 22 Aralık tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve Cemal Metin Avcı'nın bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile katılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Güntekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bazı ara kararların kendileri açısından sürpriz olduğunu söyledi. Epözdemir, "Mahkeme, her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair raporun tanzim edilmesi istendi. Bu rapor, Avcı'nın anne ve babasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ara karar olarak çıktı. Fiili ehliyeti tam. Hiçbir savunmasında işlediği fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamadığını söylemiyor. Planlı, programlı ve senkronize şekilde cinayeti ilmek ilmek işlemiş. Tamamen soğukkanlı. Hafta sonu da ailesiyle plaja eğlenmeye gidiyor. Tıpkı Cem Gariopğlu'nun cinayet işledikten sonra AVM'ye gidip, kahve içmesine benziyor. Akıl hastası olduğuna dair bir beyanı yokken mahkemenin bilirkişi raporu istemesini garipsedim. Bir sonraki celsede keşif icrasıyla birlikte bilirkişi raporunun gelmesi durumunda sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve keşif icrası sürpriz oldu. Anladığım kadarıyla mahkeme kovuşturmayı genişletecek. Sürecin başına dönüp, deliller etraflıca değerlendirilecek. Her şeye rağmen geleceğe dair umutlarımız var. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI - Hasan AKYILDIZ/ İZMİR,

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Karar, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi Camiden çıkan iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'dan maske uyarısı: Solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı         
22:17
Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım'da oynanacak Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım'da oynanacak         
21:28
Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı         
21:06
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı         
21:01
Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı         
20:55
Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü         
20:29
Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü         
20:05
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı         
18:26
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 22:26:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei