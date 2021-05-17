Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı

17.05.2021 11:57

Son dakika haberine göre Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralıYALOVA-İzmit Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Özgür Keskin (38) yaklaşık 90 kilometre süren kovalamacada, önce polis aracıyla kurulan barikata ardından trafikteki...

Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı

YALOVA-İzmit Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Özgür Keskin (38) yaklaşık 90 kilometre süren kovalamacada, önce polis aracıyla kurulan barikata ardından trafikteki otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan şüpheliye polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerindeki çalışmalar sırasında, yolda ilerleyen bir VİP araç ise kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yalova-İzmit Karayolu'nda yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde denetimlerini sürdüren Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde kontrol noktası oluşturdu. Çiftlikköy İlçesi Taşköprü beldesi mevkiinde denetimlerini sürdüren polis, şüphe üzerine 34 ZJ 6881 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, bölgeye takviye istedi.

YALOVA-İZMİT ARASI 1 SAATLİK KOVALAMACA

Sürücünün kaçmayı sürdürmesi üzerine polis, Yalova-İzmit Karayolu üzerinde barikatlar kurarak şüpheliyi durdurmak istedi. Polis barikatını aşan sürücü, bu sefer de kent merkezine girerek Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheli tekrar Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak İzmit istikametine kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 90 kilometre süren kovalamaca sonucu Taşköprü beldesi mevkiinde barikat kuran polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, barikat nedeniyle trafikte bekleyen Süleyman Çeken idaresindeki 34 PCV 39 plakalı otomobile çarparak durabildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN ŞÜPHELİYİ, POLİS KURTARDI

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü Özgür Keskin, polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi polis ekiplerince olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Keskin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'POLİSİ EZEBİLİRDİ, ONA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI"

Kazayı gören kişilerden Süleyman Çeken, Polis havaya ateş etti. Polisi ezebilirdi, ona çarpmamak için direksiyonu kırdı, polis aracına çarptı, sonra da bana. Ucuz kurtardık diye konuştu.

AK PARTİ İL BAŞKANININ ŞOFÖRÜ, KURTARMA ÇALIŞMALARINA İZLERKEN KAZA YAPTI

Öte yandan, kurtarma çalışmalarını izleyen Burak Özdemir'in kullandığı 77 AK 001 plakalı VIP araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan Özdemir, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın şoförü olduğu ve aracın da Ak Parti İl Başkanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı
Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı
Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı
Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı

Otomobil, Yalova, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı - Son Dakika


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