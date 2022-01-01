Üye Girişi
Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi

01.01.2022 17:09
Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda işlettikleri işyerinde sattıkları 30 litre alkol ile yakalandılar.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda işlettikleri işyerinde sattıkları 30 litre alkol ile yakalandılar.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yılbaşı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında; kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol imal ederek işlettikleri iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi - Son Dakika


Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz         
16:44
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı         
12:43
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü         
19:13

Son Dakika Haberleri
16:36 Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi
16:35 Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı
16:34 Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
16:33 Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 17:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement