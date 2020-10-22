Son dakika haberi! Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ'da defnedildi - Son Dakika

Sahte içkiden ölen Gazi Davası sanığı Tekirdağ'da defnedildi

TEKİRDAĞ - İstanbul'da sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Gazi Davası Sanığı Mehmet Gündoğan Tekirdağ'da defnedildi.

Sahte içki nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesinde sahte içki kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenilen Gündoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 61 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın cenazesi Tekirdağ'ın Şarköy İlçesine getirildi. Şarköy İlçe Mezarlığına defnedilen Gündoğan'ın Gazi Davası'nın Polis memuru sanıklarından olduğu öğrenildi.