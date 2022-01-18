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SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

18.01.2022 18:18

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a (61) çarptı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a (61) çarptı. Yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Cemaleddin D. (39), yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol'a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafından gözaltına alındı. Cemalettin D.'nin yanındaki eşi Hatice D. de kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin kaldırımdaki simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

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Seyyar Satıcı, Otomobil, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİMİT SATARKEN OTOMOBİL ÇARPAN SEYYAR SATICI ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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