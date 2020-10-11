Son dakika haberleri | Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
11.10.2020 10:35
Son dakika haber... Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı.
Y.B'nin elinde taşıdığı çanta içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu