Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı.

Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi

İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu