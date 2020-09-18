Son dakika haberleri! Tolgay Arslan, Udinese'ye transfer oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:27 - Kaynak: AA
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