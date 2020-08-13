Son dakika haberleri! Trafik terörünün son kurbanı 6 yaşındaki Aysima oldu - Son Dakika

Ankara, Mamak, Ortaköy Mezarlığında toprağa verilen küçük kızın cenaze namazına katılanlar ailenin acısına ortak olarak taziyelerini ilettiler. - ÇORUM

Ankara'nın Mamak İlçesi, Şirintepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Osmancıklı Ercan ve Emel Şişman çiftinin 6 yaşındaki kızları Aysima Şişman ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara 'da evinin önünde oyun oynarken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Çorumlu küçük Aysima gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 19:45

Kaynak: İHA

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