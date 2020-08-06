Son dakika haberleri: Tütüncü "Kepezliler yolun en güzelini hak ediyor" - Son Dakika

Şelale Mahallesindeki asfalt ve yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Hakan Tütüncü, "En güzel yol ve asfaltlar, Kepez'in bütün mahallelerindeki hemşehrilerimizin hakkı. Bu anlayışla çalışıyoruz." dedi.

Kepez Belediyesi, hemşehrilerine kaliteli ve konforlu yol hizmeti sunabilmek için asfalt; şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla da yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Varsak bölgesindeki Şelale Mahallesinin bazı cadde ve sokaklarında bu yıl başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Mahallede 4 kilometre uzunluğundaki yola, 8 bin 500 ton sıcak asfalt serildi.

Bölgedeki Tansu Çiller Caddesinin Şelale ile Ayanoğlu mahalleleri arasındaki 700 metrelik bölümü de imara uygun şekilde genişletildi. Caddenin genişliği 25 metreye çıkarıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddenin genişlettikleri bölümün de tesviyesini yaparak ve dolgu malzemesiyle kaplayarak asfalta hazır hale getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Şelale Mahallesinde tamamlanan sıcak asfalt ile yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hakan Tütüncü, bürokratları ve Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman ile asfaltlanan sokaklar ile Tansu Çiller Caddesinin genişletilen bölümünde bir süre yürüdü.

Açıklamasında, Şelale Mahallesi'nin, ilçe merkezine uzak yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Tütüncü, "Kepez'in merkeze uzak yerleşim yerlerinden biri olan bu mahallemize, nitelikli ve güzel yollar ile altyapı çalışmaları yaptık." dedi.

"12 yılda 1000 kilometre yeni yol"

Tütüncü, 12 yıldan beri bin kilometrenin üzerinde yol açtıklarının altını çizerek, "Açtığımız bu yolların asfaltını da en güzel şekilde yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptıklarımızla asla yetinmiyoruz. En güzel yollar, en güzel asfaltlar Kepez'in bütün mahallelerindeki hemşerilerimizin hakkı. Bu anlayışla heyecanlı çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Milli ekonomiye katkı sağlayan yollar"

Açtıkları yolların Kepez'e değer kattığına vurgu yapan Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Açtığımız yeni yollar, mahallelerimize değer kazandırırken aynı zamanda milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü Şelale Mahallesi'nde açtığımız yolları kullanacak olan vatandaşlarımız, şu an alternatif güzergahları kullanıyorlar. Böylelikle daha fazla zaman ve akaryakıt harcamış oluyorlar. Bu açtığımız yollar, o israfı da ortadan kaldırmış olacak. Kepez'e değer kazandıran, fayda sağlayan bu yatırımları gerçekleştiren ekibim, bence kocaman bir teşekkürü hak ediyor. 12 yılda 1000 kilometreden fazla yeni yol açmak kolay bir iş değil. Ayanoğlu Mahallesini, Şelale Mahallesine bağlayan yeni yol, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." - ANTALYA